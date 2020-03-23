На украинском канале показали российское шоу: разгорается скандал

В сети разгорается скандал из-за трансляции российского шоу на украинском канале
Телеканал "112 Украина" показал российское шоу в прямом эфире. Это произошло 22 марта, в воскресенье. Украинский телеканал транслировал юмористическую программу канала "Россия" страны-агрессора. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Андрей Смолий.
"Это промосковский 112 канал. Сегодня. В независимой Украине. С логотипами федерального канала государства-агрессора "Россия". На канале лица, которые прямо поддерживали агрессию РФ против Украины. Программы, которые запрещены законодательством Украины", - напомнил Смолий.
Смолий отметил, что такая трансляция - это прямое неуважение и демонстрация единения с Россией.
Украинский канал показал российское шоу (фото: Facebook/Андрей Смолий)
"Однако, все это демонстрируется. Это уже не пренебрежение - это прямая демонстрация, где страна, куда она движется и, где мы все скоро будем с такими подходами. Московские агенты в Украине потеряли почву под ногами. Они уже прямо топчутся по Украине, по Героям, по Небесной Сотне, по каждому из нас. Еще пару подписанных документов в Минске, и будем в там. За паребриком", - сообщил украинец.
В комментариях пользователи гневно отреагировали на факт трансляции.
Скриншот комментариев (Facebook)