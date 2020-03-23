На украинском канале показали российское шоу: разгорается скандал

Телеканал "112 Украина" показал российское шоу в прямом эфире. Это произошло 22 марта, в воскресенье. Украинский телеканал транслировал юмористическую программу канала "Россия" страны-агрессора. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Андрей Смолий.

"Это промосковский 112 канал. Сегодня. В независимой Украине. С логотипами федерального канала государства-агрессора "Россия". На канале лица, которые прямо поддерживали агрессию РФ против Украины. Программы, которые запрещены законодательством Украины", - напомнил Смолий.

Смолий отметил, что такая трансляция - это прямое неуважение и демонстрация единения с Россией.

Украинский канал показал российское шоу (фото: Facebook/Андрей Смолий)

"Однако, все это демонстрируется. Это уже не пренебрежение - это прямая демонстрация, где страна, куда она движется и, где мы все скоро будем с такими подходами. Московские агенты в Украине потеряли почву под ногами. Они уже прямо топчутся по Украине, по Героям, по Небесной Сотне, по каждому из нас. Еще пару подписанных документов в Минске, и будем в там. За паребриком", - сообщил украинец.

В комментариях пользователи гневно отреагировали на факт трансляции.

Значить комусь це потрібно. Я маю сумнів, що саме українці потребують цього видива.

Культурна окупація сама сильна, бо вона знищує спротив. І за порєбріком це добре розуміють.

Не може бути державної незалежності без інформаційної. Якщо Україна не в стані контролювати свій інформаційний простір, то його буде контролювати інша держава (держави).

Скриншот комментариев (Facebook)