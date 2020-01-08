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В украинском аэропорту произошло ЧП: пассажиров и персонал эвакуировали

STYLERПроисшествия    08.01.2020 - 10:56
В украинском аэропорту произошло ЧП: пассажиров и персонал эвакуировали
В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании аэропорта (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Одессе полиция проверяет аэропорт и горсовет после сообщения о минировании

В аэропорту Одессы произошло чрезвычайное происшествие - неизвестный мужчина за рулем микроавтобуса заехал в воздушную гавань и объявил о минировании. Инцидент произошел утром 8 января, рассказал бывший советник главы полиции области Руслан Фростяк на своей странице в Facebook.

Отмечается, что после этого пассажиров в терминале и персонал эвакуировали.

На место прибыли правоохранители и спасатели ГСЧС. На территории аэропорта искали взрывчатку.

Также в результате ЧП были задержаны рейсы.

"Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался к терминалу, в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть", выкрикивая, что аэропорт заминирован", - пишет Фростяк.

Заведомо ложное сообщение об опасности - это уголовное правонарушение, вместе с хулиганством, отметил он.

В украинском аэропорту произошло ЧП: пассажиров и персонал эвакуировали

ЧП в аэропорту в Одессе - злоумышленник сообщил о минировании (Фото: facebook.com/ruslan.forostyak)

В то же время в одесской полиции рассказали о получении анонимного сообщения рано утром о возможном взрыве не только на территории Международного аэропорта, но и здания Одесского городского совета и СБУ.

"Сейчас указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями", - говорится в сообщении правоохранителей.

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