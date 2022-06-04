Украинского воина впервые отпустили за 3 месяца домой. Смотрите, какой сюрприз он сделал дочке

Украинский активист Павел Вышебаба сейчас защищает страну на фронте. Впервые за три месяца он приехал домой - к жене и детям. Он очень соскучился за дочкой, но подготовил ей сюрприз.

Ролик он опубликовал на своей Facebook-странице.

"Дочь не знала, что я приехал на несколько дней. Сюрприз в коробке", - подписал военный под видео.

В ролике вы можете увидеть, как Павел спрятался в коробку, чтобы сделать сюрприз дочке. Реакция малышки просто поражает!

Видео вы можете посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы от всего сердца порадовались за бойца и его семью.