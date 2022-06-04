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Украинского воина впервые отпустили за 3 месяца домой. Смотрите, какой сюрприз он сделал дочке

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 09:29
Украинского воина впервые отпустили за 3 месяца домой. Смотрите, какой сюрприз он сделал дочке Фото: Павел Вышебаба на несколько дней вырвался домой (replyua.net)
Автор: Людмила Жукова

Украинский активист Павел Вышебаба сейчас защищает страну на фронте. Впервые за три месяца он приехал домой - к жене и детям. Он очень соскучился за дочкой, но подготовил ей сюрприз.

Ролик он опубликовал на своей Facebook-странице.

"Дочь не знала, что я приехал на несколько дней. Сюрприз в коробке", - подписал военный под видео.

В ролике вы можете увидеть, как Павел спрятался в коробку, чтобы сделать сюрприз дочке. Реакция малышки просто поражает!

Видео вы можете посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы от всего сердца порадовались за бойца и его семью.

  • Це просто неймовірно. Бажаю Всім нашим Українцям, щоб їхні душі наповнювалися щасливим відчуттям.
  • Ревіла як білуга. Дай Бог, щоб ми скоріше перемогли орків і дітки дочекалися батьків.
  • Це щастя в чистому вигляді! Хай всі дітки, навіть майбутні, дочекаються своїх батьків!
  • Хіба на це можна дивитись без сліз.. Сліз щастя.
  • Нехай кожна дитина дочекається свого батька чи матері, нехай у кожного батька буде можливість обійняти своїх дітей, обома руками, притиснути до серця...

Напомним, что Павел Вышебаба именно тот воин, который покоряет своей поэзией, воюя на фронте. Именно его стих "Тільки не пиши мені про війну" покорил сердца миллионов украинцев.

Также нельзя не отметить стихотворение, посвященное погибшему брату Павла.

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