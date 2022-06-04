Українського воїна вперше відпустили за 3 місяці додому. Дивіться, який сюрприз він зробив доньці
Український активіст Павло Вишебаба зараз захищає країну на фронті. Вперше за три місяці він приїхав додому - до дружини і дітей. Він дуже скучив за донькою, але підготував їй сюрприз.
Ролик він опублікував на своїй Facebook-сторінці.
"Дочка не знала, що я приїхав на кілька днів. Сюрприз у коробці", - підписав військовий під відео.
У ролику ви можете побачити, як Павло сховався в коробку, щоб зробити сюрприз доньці. Реакція малятка просто вражає!
Відео ви можете подивитися за посиланням.
У коментарях українці від щирого серця пораділи за бійця і його сім'ю.
- Це просто неймовірно. Бажаю Всім нашим Українцям, щоб їхні душі наповнювалися щасливим відчуттям.
- Ревіла як білуга. Дай Бог, щоб ми скоріше перемогли орків і дітки дочекалися батьків.
- Це щастя в чистому вигляді! Хай всі дітки, навіть майбутні, дочекаються своїх батьків!
- Хіба на це можна дивитись без сліз.. Сліз щастя.
- Нехай кожна дитина дочекається свого батька чи матері, нехай у кожного батька буде можливість обійняти своїх дітей, обома руками, притиснути до серця...
Нагадаємо, що Павло Вишебаба саме той воїн, який підкорює своєю поезією, воюючи на фронті. Саме його вірш "Тільки не пиши мені про війну" підкорив серця мільйонів українців.
Також не можна не відзначити вірш, присвячений загиблому братові Павла.