Українського воїна вперше відпустили за 3 місяці додому. Дивіться, який сюрприз він зробив доньці

Український активіст Павло Вишебаба зараз захищає країну на фронті. Вперше за три місяці він приїхав додому - до дружини і дітей. Він дуже скучив за донькою, але підготував їй сюрприз.

Ролик він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Дочка не знала, що я приїхав на кілька днів. Сюрприз у коробці", - підписав військовий під відео.

У ролику ви можете побачити, як Павло сховався в коробку, щоб зробити сюрприз доньці. Реакція малятка просто вражає!

Відео ви можете подивитися за посиланням.

У коментарях українці від щирого серця пораділи за бійця і його сім'ю.