Украинского военного ПриватБанк лишил официальной зарплаты: что произошло

Мужчина сообщил, что он украинский военный и свою зарплату официально получает от воинской части, где служит. В соответствии с рамками зарплатного проекта он получает выплату на карту ПриватБанка.

Каждое зачисление средств, по словам украинца, сопровождается соответствующим сообщением о назначении средств.

"Я военнослужащий. Недавно банк заблокировал мою зарплатную карту. Все начисления на карту поступают от военной части, где я нахожусь на финансовом обеспечении. Назначение всех зачислений указано", - сказано в сообщении.

Мужчина обратился в службу поддержки ПриватБанка с просьбой объяснить непонятную блокировку зарплатной карты.

"Во время общения с работниками отделения ПриватБанка мне ответили, что нужно подтвердить происхождение средств и нужна справка о доходах за 2020-2021 года. Я каждый год заполняю декларацию, которую проверяют соответствующие органы. Все средства получаю от государства", - добавил клиент.

В комментариях сотрудники ПриватБанка ответили, что в своей деятельности они руководствуются исключительно требованиями законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

ПриватБанк заблокировал зарплатную карту украинскому военному