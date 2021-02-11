Украинское село из-за мощных ливней ушло под воду: видео последствий непогоды

На Закарпатье из-за непогоды и обильных осадков село полностью затопило - вода залила улицы населенного пункта Большие Лучки, заставив большинство местных жителей сидеть дома, а транспорт - плавать.
Об этом 11 февраля сообщает издание "Перший".
Отмечается, что подобный сюрприз стихия преподнесла жителям села этим утром. Так, пока большую часть Украины засыпают снегопады, под Мукачево льют дожди. Причем уже несколько дней кряду.
Фото и видео с затопленного села очевидцы публикуют в сети - в Viber-сообществе "Увага РАДАР".
Видео: В селе на Закарпатье из-за многодневных дождей случился потоп
На кадрах видно, что из-за слоя воды авто с трудом передвигаются по улицам, а пешеходы иногда пройти не могут и вовсе.
На Закарпатье село залило водой из-за продолжительных сильных дождей (фото: pershij.com.ua)
Но непогода тут продолжает экспериментировать и упражняться в изобретательности - осадки на территории области, которые не прекращаются уже несколько дней, из-за резкого понижения температуры перешли в снег.
Тем временем в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области предупредили об ухудшении погодных условий во вторую половину дня и вечером 11-го февраля с переходом в ночь 12 февраля.
Спасатели со ссылкой на синоптиков Укргидрометцентра проинформировали, что на большей части территории Закарпатской области сохранятся значительные осадки в виде мокрого снега и снега, метели. Прирост снега в центральной и восточной части области 10-20 см. По области и по г. Ужгород усиление северного ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 м/с. Местами в южной и восточной части области налипание мокрого снега и гололед. На дорогах гололедица.
Был объявлен "желтый" уровень опасности.
Ранее сообщалось, что из-за сильных снегопадов под Киевом образовался бесконечный затор из авто, и в сети появилось видео гигантской очереди из машин.
Напомним, что украинцам рассказали, как будут работать столичные школы и детсады в непогоду.