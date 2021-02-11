Українське село через потужні зливи пішло під воду: відео наслідків негоди

Зазначається, що подібний сюрприз стихія принесла жителям села цим ранком. Так, поки більшу частину України засипають снігопади, під Мукачевим ллють дощі. Причому вже кілька днів поспіль.

Фото і відео з затопленого села очевидці публікують в мережі - у Viber-спільноті "Увага РАДАР".

Відео: У селі на Закарпатті через багатоденні дощі стався потоп

На кадрах видно, що через шар води авто насилу пересуваються вулицями, а пішоходи іноді пройти не можуть і зовсім.

На Закарпатті село залило водою через тривалі сильні дощі (фото: pershij.com.ua)

Але негода тут продовжує експериментувати та вправлятися у винахідливості - опади на території області, які не припиняються вже кілька днів, через різке зниження температури перейшли у сніг.

Тим часом у прес-службі ДСНС в Закарпатській області попередили про погіршення погодних умов у другу половину дня і ввечері 11-го лютого з переходом у ніч проти 12 лютого.

Рятувальники з посиланням на синоптиків Укргідрометцентру поінформували, що на більшій частині території Закарпатської області збережеться значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу, хуртовини. Приріст снігу в центральній та східній частині області 10-20 см. По області та по м. Ужгород посилення північного вітру до 15-20, місцями пориви до 23-28 м/с. Місцями у південній і східній частині області налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Був оголошений "жовтий" рівень небезпеки.