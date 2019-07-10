Украинско-российский телемост все-таки состоится: где и когда

Владелец телеканала NewsOne Тарас Козак анонсировал проведение украинско-российского телемоста "Надо поговорить". Об этом сообщают российские СМИ.

После грандиозного скандала, который разгорелся в обществе из-за анонса украинско-российского телемоста "Надо поговорить", руководство канала заявило, что он не состоится, так как работники телеканала получают угрозы.

Однако Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве неожиданно заявил, что телемост все-таки будет и рассказал, когда именно.

"Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении", - цитирует владельца NewsOne российское издание "Интерфакс". Тарас Козак выразил надежду на то, что украинцы в ходе выборов дадут оценку "партии войны", а также отметил, что "общение между русским и украинским народами будет продолжено".

В телепрограмме российского телеканала "Россия 1" на пятницу, 12 июля, действительно стоит шоу "Надо поговорить" с началом в 18:00. Также отмечается, что в студию пригласили российских и украинских участников, которые должны были принять участие в телемосте, который был отменен.

В социальных сетях украинцы сразу отреагировали на такую новость и высказали свое недовольство тем, что телемост все-таки будет проведен.

Не собираемся смотреть этот маразм.

С кем говорить будете?

А прям перед выборами мост необходим? Опять хаос создают.

Полная анархия: захотели – поехали договариваться за газ, захотели – поехали вызволять пленных, захотели – телемост. Стыд!

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что телемост с Россией "взорвал" сеть.

А также рассказывали о том, что Зеленский назвал телемост дешевым пиаром перед выборами.