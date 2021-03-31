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Украинский журналист сделал предложение любимой посреди эфира: трогательное видео

Автор: Светлана Мащенко

Вадим Мороз, журналист одного из ровенских телеканалов, признался любимой Олесе Джум просто в прямом эфире. Девушка является коллегой своего парня - она работает на этом же канале спортивным журналистом.

Трогательное видео появилось на канале ITV.

Для этого важного шага Вадим пригласил Олесю на крышу дома, откуда открывался невероятный вид. А помогали организовать сюрприз для девушки коллеги с телеканала.

Все было организовано так, чтобы девушка во время прямого включения поднялась на крышу, чтобы помочь своему коллеге (по совместительству - любимому). У него будто выключился звук из-за технического сбоя.

Когда Олеся принесла Вадиму микрофон, ее ждала настоящая неожиданность - парень сделал предложение и стал перед ней на одно колено с кольцом в руках. Девушка конечно же сказала "да" со слезами счастья на глазах.

"На самом деле, это все было сделано только для этой прекрасной девушки, которая тоже работает журналисткой на телеканале ITV", - начал свою речь Вадим, рассказав далее об истории любви между ними.

Видео: Журналист сделал предложение любимой в прямом эфире (ITV)

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