Почему женщина больше не хочет мужчину: главные причины

Многие пары сталкиваются с тем, что в отношениях пропадает интим. Часто охлаждение является следствием того, что женщина перестает хотеть мужчину. Мы говорим - надоело, притерлось и т. д. и все заканчивается ссорами, изменами, расставанием. Почему так происходит - читайте ниже в материале.

Об этом рассказала украинский психолог-сексолог Юлия Дамочкина на своей странице в Facebook.

1. Она его не уважает, потому что в ее глазах он слабый

Бессознательно женщина всегда "тестирует" мужчину: может ли он выдержать ее эмоции, обеспечить ее хотелки, противостоять ее давлению, устоять перед ее критикой, решить возникающие проблемы. Нет, она не выдумывает это специально. Просто сталкиваясь с разными ситуациями, она вовлекает мужчину и смотрит, что произойдет. Устоял - значит сильный. Значит женщина защищена и может расслабиться. Прогнулся? Значит слабый и с тобой небезопасно.

Неожиданно для себя она начинает смотреть по сторонам, потому инстинктивно ищет того, кто сильнее. Но поскольку в отличие от животных, у нас есть ум, мозг женщины начинает находить оправдания: "Ну, он устал", "У нас же дети", "Ему не везет просто", "Я сама виновата, долблю ему мозг", "Надо просто подождать"… И чем дольше ждет, тем меньше его уважает. И соответственно - хочет.

2. Женщина не доверяет мужчине и не может на него положиться

Для нее он нетвердый, мало надежный вариант. Например, он активно флиртует с другими "самочками". Или не делает предложение (в голове женщины это равно "выбирает самку получше"). Или исчезает, уезжает, игнорирует, устраивает качели. То есть, не дает ощущение стабильности.

3. Мужчина агрессивен

Унижает, обесценивает, угрожает, применяют свою силу против самой женщины. Вместо того чтобы чувствовать себя защищенной, она чувствует себя в опасности. И мозг подсказывает: "Беги!" Ведь все мы знаем эти грустные истории про абьюз.

4. Женщина терпит секс

Например, когда мужчина игнорирует прелюдию, она физиологически не успевает возбудиться и проникновение причиняет боль. А кто из нас добровольно захочет повторить то, что было больно?

5. Она не чувствует себя желанной

Для женщины секс - больше эмоционально-чувственный контакт, чем физиология. И эмоциональное отношение мужчины влияет на женское либидо. Вот почему важны комплименты, подарки, цветы, слова любви, забота, нежность и вся эта ваниль, которую мужчины часто легко отбрасывают. Эмоциональная холодность, бытовуха и однообразие лишают отношения романтического окраса и либидо снижается.

6. Она сделала из него сына, заигравшись в маму

Критиковала, поучала, знала, как лучше и требовала слушаться… И он согласился, плавно превратившись в ее ребенка. А материнский инстинкт у женщины сильнее сексуального.

7. Пара переборщила с ванилью

Весь этот няшный зоопарк (Кися, Рыбуся, Мишутка), сюсю-мусю, детские голосочки и вот - уже мы не видим друг в друге мужчину и женщину. Теперь это двое малышей. А дети сексом не занимаются.

8. Женщина сильнее своего мужчины

Сама решает большинство вопросов, больше зарабатывает, лучше справляется в бизнесе, отгоняет от своего масика потенциальных конкуренток, изо всех сил его вдохновляет и направляет. Он под контролем и безопасный, но почему-то перестает вызывать желание заняться с ним сексом.

9. У женщины накопилось так много обид

Разочарование льется через край и женщина эмоционально отдалилась. Он не просит прощения, в паре нет диалога и обиды отравляют ее изнутри.

10. Он изменил

Подорвано доверие, разрушена личность, травмирована психика. Да и банально брезгливость.