Український журналіст освідчився коханій посеред ефіру: зворушливе відео

Для цього важливого кроку Вадим запросив Олесю на дах будинку, звідки відкривався неймовірний краєвид. А допомагали організувати сюрприз для дівчини колеги з телеканалу.

Все було організовано так, щоб дівчина під час прямого включення піднялася на дах, аби допомогти своєму колезі (за сумісництвом - коханому). У нього нібито вимкнувся звук через технічний збій.

Коли Олеся принесла Вадимові мікрофон, її чекала справжня несподіванка - хлопець освідчився і став перед нею на одне коліно з обручкою в руках. Дівчина звісно ж сказала "так" зі сльозами щастя на очах.

"Насправді, це все було зроблено лише для цієї прекрасної дівчини, яка теж працює журналісткою на телеканалі ITV", - розпочав свою промову Вадим, розповівши далі про історію кохання між ними.

Відео: Журналіст освідчився коханій в прямому ефірі (ITV)