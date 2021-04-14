Украинский врач миф развенчал основные мифы о клещах: большинство - незаразные

Медик указал на несколько очень важных моментов, на которые следует обратить внимание.

"Клещи не падают с деревьев на голову, не бегают за нами словно волки. Нет. Они сидят на траве или кустах, невысоко, на уровне роста мелких или средних млекопитающих. Ведь именно млекопитающие являются их главной мишенью для охоты. Человек их не интересовал бы, если бы не заходил не в свой ареал обитания", - отметил Дубровский.

Второй момент - не все клещи потенциально опасны.

"Большинство клещей не являются заразными. В самых худших эндемичных регионах частота зараженных клещей составляет не более 25%. В большинстве случаев этот показатель достаточно незначительный. Поэтому бояться присосавшегося клеща не стоит, вероятность получить заболевания через него невысока. Но безопасность и пренебрежение - не лучшие действия в этом контексте", - предупредил инфекционист.

Еще один миф. Если укусил клещ - на месте укуса вы увидите след.

По словам Дубровского, при заражении не всегда будет на коже характерное пятно (кольцевая эритема).

"Ничего подобного. Во многих (40-60%) эритемы не бывает, или она имеет абсолютно нехарактерный вид. Именно так делаются основные ошибки. Тем более, что не всегда видно место укуса (спина, ягодицы). Поэтому признаком заражения являются лабораторные анализы", - отмечает медик.

Основное правило, если вас укусил клещ.

"Если укусил клещ, через 21 день надо сдать кровь на антитела к боррелиозу. Это золотое общепринятое правило. Не надо сдавать раньше, это ничего не даст. Это пустая трата времени и денег. Еще не успеют выработаться иммунные клетки, ничего в крови не видно. 21 день - это не поздно, это нормально. Если анализ отрицательный - все хорошо. Можно забыть о клеща. Если положительный - не повезло, но тоже ничего страшного, надо просто вовремя пролечиться", - рассказал доктор.

Что делать, если нашли на себе клеща

Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте вам помогут вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если поблизости нет врача, удалите клеща самостоятельно. Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать его из стороны в сторону, а затем медленно выкрутить нападающего (крутить можно в любую удобную для вас сторону).

Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом или петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно - без рывков!