Український лікар розвінчав міф основні міфи про кліщів: більшість - незаразні

Медик вказав на декілька дуже важливих моментів, на які слід звернути увагу.

"Кліщі не падають з дерев на голову, не бігають за нами немов вовки. Ні. Вони сидять на траві чи кущах, невисоко, на рівні зростання дрібних або середніх ссавців. Адже саме ссавці є їх головною мішенню для полювання. Людина їх не цікавила би, якщо б не заходила не в свій ареал проживання", - зазначив Дубровський.

Другий момент - не всі кліщі потенційно небезпечні.

"Більшість кліщів не є заразними. У найгірших ендемічних регіонах частота заражених кліщів складає не більше 25%. В більшості випадків цей показник досить незначний. Тому боятися кліща, що присмоктався, не варто, ймовірність отримати захворювання через нього невисока. Але безпека і зневага - не кращі дії в цьому контексті", - попередив інфекціоніст.

Ще один міф. Якщо вкусив кліщ - на місці укусу ви побачите слід.

За словами Дубровського, при зараженні не завжди буде на шкірі характерна пляма (кільцева еритема).

"Нічого подібного. У багатьох (40-60%) еритеми не буває, або вона має абсолютно нехарактерний вигляд. Саме так робляться основні помилки. Тим більше, що не завжди видно місце укусу (спина, сідниці). Тому ознакою зараження є лабораторні аналізи", - зазначає медик.

Основне правило, якщо вас вкусив кліщ.

"Якщо вкусив кліщ, через 21 день треба здати кров на антитіла до бореліозу. Це золоте загальноприйняте правило. Не треба здавати раніше, це нічого не дасть. Це марна трата часу і грошей. Ще не встигнуть виробитися імунні клітини, нічого в крові не видно. 21 день - це не пізно, це нормально. Якщо аналіз негативний - все добре. Можна забути про кліща. Якщо позитивний - не пощастило, але теж нічого страшного, треба просто вчасно пролікуватися", - розповів доктор.

Що робити, якщо знайшли на собі кліща

Відразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поблизу немає лікаря, можна видалити кліща самостійно. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати його з боку в бік, а потім повільно викрутити нападника (крутити можна в будь-яку зручну для вас сторону).

Якщо пристрою немає, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща повільно, без ривків!