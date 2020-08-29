Украинский воин о жителях Донбасса: им было комфортнее при боевиках

Боевики на Донбассе (фото: УНИАН)

Военный ВСУ рассказал о настроениях среди местных жителей на Донбассе

На Донбассе жители освобожденных от оккупантов сел и городов неоднозначно относятся к ситуации в зоне проведения ООС. Некоторые сетуют на то, что общаться с родственниками, которые остались на занятых боевиками территориях, почти нет возможности. Другие высказывают апатию: мол, кто контролирует их село им без разницы.

Об этом рассказал украинский военный, командир одного из взводных опорных пунктов Александр с позывным "Белый". 25-летний боец описал в интервью изданию "Тиждень" настроения среди местных жителей одного из сел на Светлодарской дуге в Донецкой области.

В селе, около которого расположена его позиция, остались люди пожилого возраста.

"Бабушки, дедушки. Иногда к ним приезжают люди из соседних деревень. Бывают волонтеры из Красного креста, из организации "Пролеска". Продукты привозят, могут помочь ремонт сделать. Одним словом, оказывают помощь от примерно такого плана. Ну и местные не слишком хорошо настроены к военным. Я бы даже больше сказал: им было комфортнее, когда в селе были боевики", - говорит военный ВСУ.

Александр, который воюет на Донбассе с самого начала российской интервенции в 2014 году, объяснил свои нынешние впечатления на таком примере:

"Вот смотрите. Есть в селе дедушка. Мы с ним время от времени общаемся. И он рассказывает, что у него в "ДНР" родные, близкие. И когда село было серой зоной, то можно было ездить к родственникам. А сейчас такой возможности нет. И украинская армия вперед не идет. И этот дедушка такой не один", - рассказал боец.

Александр отметил, что по этим причинам с местными жителями у военных "как-то не особо складываются отношения".

"Мы их не трогаем, они нас. Конечно, если нужно чем-то помочь - поможем. Не было света, например - мы им телефоны заряжали. Продуктами помогаем. Но у меня сложилось впечатление, что здесь люди не особо заморачиваются по поводу того, кто их село будет контролировать: боевики - это боевики, Украина - это Украина. Кто будет - с тем и пойдут. Такое у меня впечатление", - признался военный.

Украинский военный Александр "Белый" (фото: tyzhden.ua)

Ранее сообщалось, что жители Донецка рассказали про оккупированный город и пожаловались на безработицу и плохие условия.

Напомним также, что ранее жители Донецка отреагировали на заявление Зеленского о трех шагах к миру на Донбассе.