Український воїн про жителів Донбасу: їм було комфортніше при бойовиках

Бойовики на Донбасі (фото: УНІАН)

Військовий ЗСУ розповів про настрої серед місцевих жителів на Донбасі

На Донбасі жителі звільнених від окупантів сіл і міст неоднозначно ставляться до ситуації в зоні проведення ООС. Деякі нарікають на те, що спілкуватися з родичами, які залишилися на зайнятих бойовиками територіях, майже немає можливості. Інші висловлюють апатію: мовляв, хто контролює їх село їм без різниці.

Про це розповів український військовий, командир одного із взводних опорних пунктів Олександр з позивним "Бєлий". 25-річний боєць описав в інтерв'ю виданню "Тиждень" настрої серед місцевих жителів одного з сіл на Світлодарській дузі в Донецькій області.

У селі, біля якого розташована його позиція, залишилися люди похилого віку.

"Бабусі, дідусі. Часом до них приїжджають люди із сусідніх сіл. Бувають волонтери з Червоного хреста, з організації "Проліска". Продукти привозять, можуть допомогти ремонт зробити. Одним словом, надають допомогу от приблизно такого плану. Ну і місцеві не надто добре налаштовані до військових. Я б навіть більше сказав: їм було комфортніше, коли в селі були бойовики", - говорить військовий ЗСУ.

Олександр, який воює на Донбасі з самого початку російської інтервенції в 2014 році, пояснив свої нинішні враження на такому прикладі:

"Ось дивіться. Є в селі дідусь. Ми з ним час від часу спілкуємося. І він розповідає, що у нього в "ДНР" рідні, близькі. І коли село було сірою зоною, то можна було їздити до родичів. А зараз такої можливості нема. І українська армія вперед не йде. І цей дідусь такий не один", - розповів боєць.

Олександр зазначив, що через це з місцевими жителями у військових "якось не особливо складаються взаємини".

"Ми їх не чіпаємо, вони нас. Звісно, якщо треба щось допомогти - допоможемо. Не було світла, наприклад - ми їм телефони заряджали. Продуктами допомагаємо. Але у мене склалося враження, що тут люди не особливо заморочуються щодо того, хто їх село контролюватиме: бойовики - то бойовики, Україна - то Україна. Хто буде - за тим і підуть. Таке в мене враження", - зізнався військовий.

Український військовий Олександр "Бєлий" (фото: tyzhden.ua)

Раніше повідомлялося, що жителі Донецька розповіли про окуповане місто і поскаржилися на безробіття та погані умови.

Нагадаємо також, що раніше жителі Донецька відреагували на заяву Зеленського про три кроки до миру на Донбасі.