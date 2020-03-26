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Украинский ученый сделал важное заявление о коронавирусе: не "летает" самостоятельно

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 14:50
Украинский ученый сделал важное заявление о коронавирусе: не "летает" самостоятельно
Могут ли маски защитить от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, защищают ли аптечные маски от распространения коронавируса

Известный биолог оценил эффективность аптечных масок в борьбе с распространением коронавируса в Украине. Он объяснил, как вирус перемещается в пространстве и дал ответ на вопрос, для чего стоит пользоваться аптечными масками.

Как рассказал микробиолог Руслан Саламатин в интервью для издания "Буквы", коронавирус COVID-2019 очень мелкий и есть маски, через которые он может проникать.

"Сам вирус – мельче чем отверстия в масках с уровнем защиты 3, которые рекомендованы для ношения в случае COVID-19. Но надо помнить, что вирус не "летает" самостоятельно. Он переносится, прикрепившись к капелькам влаги или частичек пыли в воздухе. А они намного больше, чем отверстия в специализированных масках", - объяснил ученый.

Он сказал, что обычная медицинская маска не поможет здоровым людям не заразиться, хотя в целом для профилактики ее носить стоит.

"Если говорить про хирургические (аптечные) маски – они могут снизить риск распространения вируса от его носителя, поскольку ограничат распространение капель мокроты при чихании. Однако, здоровому человеку избежать заражения они не гарантируют. Взяв все это к вниманию, я считаю, что для недопущения распространения инфекции хирургическая маска – лучше, чем никакой. Но моя точка зрения не единственная", - добавил Саламатин.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач заявила о лишних мерах защиты от коронавируса.

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