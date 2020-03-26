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Український вчений зробив важливу заяву про коронавірус: не "літає" самостійно

STYLERКоронавірус    26.03.2020 - 14:50
Український вчений зробив важливу заяву про коронавірус: не "літає" самостійно
Чи можуть маски захистити від коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, чи захищають чи аптечні маски від поширення коронавіруса

Відомий біолог оцінив ефективність аптечних масок у боротьбі з поширенням коронавірусу в Україні. Він пояснив, як вірус переміщається в просторі та дав відповідь на питання, для чого варто користуватися аптечними масками.

Як розповів мікробіолог Руслан Саламатін в інтерв'ю для видання "Букви", коронавірус COVID-2019 дуже дрібний і є маски, через які він може проникати.

"Сам вірус – дрібніше ніж отвори в масках з рівнем захисту 3, які рекомендовані для носіння у разі COVID-19. Але треба пам'ятати, що вірус не "літає" самостійно. Він переноситься, прикріпившись крапельками до вологи або до частинок пилу в повітрі. А вони набагато більше, ніж отвори в спеціалізованих масках", - пояснив учений.

Він сказав, що звичайна медична маска не допоможе здоровим людям не заразитися, хоча в цілому для профілактики її варто носити.

"Якщо говорити про хірургічні (аптечні) маски – вони можуть знизити ризик поширення вірусу від його носія, оскільки обмежать поширення крапель мокротиння при чханні. Однак, здоровій людині уникнути зараження вони не гарантують. Взявши все це до уваги, я вважаю, що для недопущення поширення інфекції хірургічна маска – краще, ніж ніякої. Але моя точка зору не єдина", - додав Саламатін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар заявила про зайвих заходи захисту від коронавірусу.

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