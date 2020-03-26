Это не для Украины: врач заявила о лишних мерах защиты от коронавируса

От коронавируса можно защищаться разными методами, но можно и перегнуть палку
Коронавирус вызывает страх у многих украинцев, которые всеми силами пытаются соблюдать меры предосторожности - мыть руки, не трогать лицо, соблюдать дистанцию, правильно чихать и кашлять. Но некоторые из известных предписаний не совсем актуальны для Украины, считает украинский вирусолог и доктор наук Алла Мироненко.
По мнению специалиста, ряд предосторожностей соблюдать нужно обязательно. К ним относятся:
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Но вот мыть все принесенные из супермаркета продукты и упаковки, врач считает лишним, а заразиться коронавирусом в Украине от мяса и яиц маловероятно, пишет НВ.
"Мыть все принесенные продукты и упаковки с мылом - это паническое. Мойте перед едой продукты в обычном порядке, мойте руки перед едой. Вряд ли вы заразитесь коронавирусом от пачки яиц из супермаркета", - говорит Мироненко.
Что касается мяса, как потенциального источника заражения, вирусолог считает, что заразиться куриным филе из супермаркета нельзя.
"Рекомендации по мясу - это часть рекомендаций для Китая, где в качестве соуса привычно употребляют свежую кровь. Вы вряд ли ее употребляете", - утверждает вирусолог.
Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, почему карантинные меры не останавливают распространение коронавируса и когда ситуация может поменяться.