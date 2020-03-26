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Это не для Украины: врач заявила о лишних мерах защиты от коронавируса

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 10:17
Это не для Украины: врач заявила о лишних мерах защиты от коронавируса
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

От коронавируса можно защищаться разными методами, но можно и перегнуть палку

Коронавирус вызывает страх у многих украинцев, которые всеми силами пытаются соблюдать меры предосторожности - мыть руки, не трогать лицо, соблюдать дистанцию, правильно чихать и кашлять. Но некоторые из известных предписаний не совсем актуальны для Украины, считает украинский вирусолог и доктор наук Алла Мироненко.

По мнению специалиста, ряд предосторожностей соблюдать нужно обязательно. К ним относятся:

  • тщательно мыть руки с мылом,
  • обрабатывать их антисептиком после контакта с поверхностями, которые могут быть потенциально заразными,
  • носить маски и одноразовые перчатки после посещения людных мест и так далее.

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Но вот мыть все принесенные из супермаркета продукты и упаковки, врач считает лишним, а заразиться коронавирусом в Украине от мяса и яиц маловероятно, пишет НВ.

"Мыть все принесенные продукты и упаковки с мылом - это паническое. Мойте перед едой продукты в обычном порядке, мойте руки перед едой. Вряд ли вы заразитесь коронавирусом от пачки яиц из супермаркета", - говорит Мироненко.

Что касается мяса, как потенциального источника заражения, вирусолог считает, что заразиться куриным филе из супермаркета нельзя.

"Рекомендации по мясу - это часть рекомендаций для Китая, где в качестве соуса привычно употребляют свежую кровь. Вы вряд ли ее употребляете", - утверждает вирусолог.

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, почему карантинные меры не останавливают распространение коронавируса и когда ситуация может поменяться.

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