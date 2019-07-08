Украинский театр теней покорил шоу America’s Got Talent номером о войне

Украинский театр теней VERBA Shadow из Чернигова выступил в эфире шоу America's Got Talent (Америка ищет таланты). Коллектив показал номер, посвященный любви, войне и жизни, где всегда есть место надежде.

VERBA Shadow представили постановку с помощью технологий 3D, добавив визуальные спецэффекты. Сами артисты выступали не только за экраном в виде теней, но и перед зрителями.

VERBA Shadow на America's Got Talent

VERBA Shadow удалось создать прекрасную историю, но чтобы запомниться зрителям и жюри мало показать просто театр теней. Они презентовали миру новинку - театр теней 3D. Благодаря этой технике, привычный "плоский" театр преображается в необычное шоу, где артисты выступают не только за экраном в виде теней, но и перед самой аудиторией, что больше вовлекает всех зрителей в шоу.

Вдобавок к театру теней и живому выступлению главных героев, были добавлены визуальные спецэффекты, которые подчеркивают настроение и атмосферу происходящего. Это было именно то, чего ждали жюри - Саймон Коуэлл, Хоуи Мэндел, Джулианна Хаф и Габриэль Юнион - свежий взгляд на уже хорошо известный жанр.

VERBA Shadow на America's Got Talent

VERBA Shadow известны в Румынии, Германии, Польше и Франции. Сейчас коллектив активно гастролирует по всему миру, дает многочисленные концерты в Европе, Америке и Азии.

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