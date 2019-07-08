Український театр тіней підкорив шоу America’s Got Talent номером про війну

Український театр тіней VERBA Shadow з Чернігова виступив в ефірі шоу America’s Got Talent (Америка шукає таланти). Колектив показав номер, присвячений любові, війні і життю, де завжди є місце надії.

VERBA Shadow представили постановку з допомогою технологій 3D, додавши візуальні спецефекти. Самі артисти виступали не тільки за екраном у вигляді тіней, але і перед глядачами.

VERBA Shadow на America's Got Talent

VERBA Shadow вдалося створити чудову історію, але щоб запам'ятатися глядачам і журі мало показати просто театр тіней. Вони презентували світу новинку - театр тіней 3D. Завдяки цій техніці, звичний "плоский" театр перетворюється в незвичайне шоу, де артисти виступають не тільки за екраном у вигляді тіней, але і перед самою аудиторією, що більше залучає всіх глядачів шоу.

До того ж до театру тіней і живого виступу головних героїв, було додано візуальні спецефекти, які підкреслюють настрій та атмосферу того, що відбувається. Це було саме те, чого чекали журі - Саймон Коуелл, Хоуї Мэндел, Джуліанна Хаф і Габріель Юніон - свіжий погляд на вже добре відомий жанр.

VERBA Shadow на America's Got Talent

VERBA Shadow відомі в Румунії, Німеччини, Польщі і Франції. Зараз колектив активно гастролює по всьому світу, дає численні концерти в Європі, Америці та Азії.

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