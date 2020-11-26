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Український священик став зіркою мережі, завдяки своїй пісні про дороги

Четвер 26 листопада 2020 10:22
Український священик став зіркою мережі, завдяки своїй пісні про дороги
Український священик став зіркою мережі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Священнослужитель вирішив заспівати пісню, щоб привернути увагу до проблеми доріг

Священик ПЦУ Михайло Секержинський вирішив підтримати своїх односельчан і привернути увагу до жахливого стану доріг в їх місцевості. Йдеться про катастрофічний стан траси Біляївка — Широка Балка (Т-16−19). Її не ремонтували багато років.

Священик вирішив зняти кліп під назвою "Дорога на Кагарлик", в якому він співає пісню про дороги.

"Следом за воронкой снова яма, не дает дорога мне уснуть", - співає батюшка в композиції.

Авторську пісню супроводжує відеоряд з подорожжю на машині, де на трасі — яма на ямі, а протягом цілих кілометрів навіть відсутній асфальт.

"Зауважу, йдеться не тільки про мене, це біда всіх жителів цих громад, які змушені користуватися дорогою, розбивати машини і витрачати дорогоцінний час. Це єдина дорога, яка пов'язує їх з цивілізацією", — розповів священик.

Священик заспівав пісню про українські дороги

В коментарях українці хвалять священика і захоплюються його талантом і добротою.

  • Міша, відмінні пісні, виконання, легка іронія і нагальна тематика). Божої допомоги тобі у службі.
  • О, Михайло!!! Дай, Боже, щоб сон став дійсністю
  • Дуже дохідливо.
  • Батюшка, ви молодець! Побачив ваше відео в групі Одеської Єпархії у Фейсбуці - залишив комент!

Як ми писали раніше, у Луганській області 53-річний батько Володимир повністю перейшов в інтернет-простір. Тепер він сповідує, відпускає гріхи, а також молиться через соцмережі і по телефону.

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