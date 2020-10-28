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Украинский священник в пьяном угаре чуть не отправил на тот свет мать с ребенком

Автор: Людмила Жукова

Украинский священник устроил аварию и чуть не угробил женщину с ребенком

В Кривом Роге пьяный священник чуть не отправил на тот свет женщину с маленьким ребенком. Служитель церкви находился за рулем Scoda и влетел в припаркованный рядом Peugeot. В машине находилась женщина с 4-летним ребенком. Об этом сообщает "Первый Городской".

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От сильного удара автомобиль с батюшкой перевернулся, а женщина в соседней машине получила травмы головы.

Врачи сообщили, что у потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, травму лба. Женщина жаловалась фельдшерам, что стала плохо видеть на левый глаз.

К счастью, ребенок в ДТП не пострадал, его увезли домой. Малыш отделался испугом. Священник тоже цел и невредим. По словам мужчины, перед тем как сесть за руль, он пил алкоголь.

В Кривом Роге пьяный священник устроил ДТП (фото: one.kr.ua)

Как мы писали ранее, в России священникам выдали специальные костюмы от коронавируса, чтобы они могли безопасно посещать своих прихожан. Служители РПЦ должны надевать "противоковидные рясы" в случае посещения именно больных коронавирусом прихожан.

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