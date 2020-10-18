В РПЦ священникам выдают "противоковидные рясы": фото взорвало сеть

В России священникам выдают рясы против коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Священники вынуждены ходить в забавных "карантинных" рясах

В России священникам выдали специальные костюмы от коронавируса, чтобы они могли безопасно посещать своих прихожан. Служители РПЦ должны надевать "противоковидные рясы" в случае посещения именно больных коронавирусом прихожан. Особенности использования разработок РПЦ, а также фото забавного наряда опубликованы в канале в Telegram Baza.

Костюмы от COVID-19 выдали служащим отделов по благотворительности и социальному служению, они посещают людей, которые больны коронавирусом.

"Кубанским священникам выдали специальные противоковидные рясы. Защитные костюмы получили служащие отделов по благотворительности и социальному служению, – они посещают людей, которые больны коронавирусом. В набор, который РПЦ передала своим сотрудникам, входит специальный защитный костюм, шапочка, перчатки, бахилы, маска, требный крест, очки, набор для Таинств Соборования и Причащения, гель для рук, пакет для утилизации всего этого добра", - говорится в подписи к фото в Telegram.

В России священникам выдают рясы против коронавируса (фото: t.me/bazabazon)

Напомним, что ранее в Праге открыли отель для инфицированных COVID-19. Там могут "пересидеть" период болезни те, кто боится заразить близких, или те, кто заболел во время путешествия. Как сообщается, номер нужно бронировать через электронную почту и одновременно предъявить положительный тест на COVID-19.

Также мы писали, что в Украине начали изготавливать высококачественные защитные костюмы для медиков.