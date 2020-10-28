Український священик у п'яному угарі ледь не відправив на той світ матір з дитиною

У Кривому Розі п'яний священик ледь не відправив на той світ жінку з маленькою дитиною. Служитель церкви перебував за кермом Scoda і влетів у припаркований поруч Peugeot. У машині перебувала жінка з 4-річною дитиною. Про це повідомляє "Перший Міський".

Від сильного удару автомобіль з батюшкою перекинувся, а жінка в сусідній машині отримала травми голови.

Лікарі повідомили, що у потерпілої діагностували закриту черепно-мозкову травму, травму лоба. Жінка скаржилася фельдшерам, що стала погано бачити на ліве око.

На щастя, дитина в ДТП не постраждала, її відвезли додому. Малюк відбувся переляком. Священик теж цілий і неушкоджений. За словами чоловіка, перед тим як сісти за кермо, він пив алкоголь.

У Кривому Розі п'яний священик влаштував ДТП (фото: one.kr.ua)

Як ми писали раніше, в Росії священикам видали спеціальні костюми від коронавірусу, щоб вони могли безпечно відвідувати своїх парафіян. Служителі РПЦ повинні надягати "противоковідні ряси" у разі відвідування саме хворих коронавірусом парафіян.