Украинский супермаркет удивил ценами на черешню: всего 1499 гривен

В украинском супермаркете продают импортную черешню по космической цене. Естественно, сейчас не сезон, но многие украинцы ошарашены такой стоимостью ягод.
Фотографию ценника в одном из магазинов опубликовали в Telegram-канале Подслушано Одесса.
В посте не сообщается, в каком именно городе заметили "золотые" ягоды, но их цена впечатляет. За килограмм просят 1499 гривен.
"Кому черешенки из Сильпо?" - написали под фото.
В комментариях люди справедливо отметили, что на каждый товар есть свой покупатель.
Кстати, в онлайн-магазинах Украины за 100 граммов черешни просят от 99 гривен.
Как мы ранее писали, цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня.