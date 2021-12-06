Український супермаркет здивував цінами на черешню: всього 1499 гривень

Де продають черешню

У пості не повідомляється, в якому саме місті помітили "золоті" ягоди, але їх ціна вражає. За кілограм просять 1499 гривень.

"Кому Черешеньки з Сільпо?"- написали під фото.

У Сільпо продають черешню по 1500 гривень (фото: Підслухано Одеса)

У коментарях люди справедливо відзначили, що на кожен товар є свій покупець.

Ніхто не змушує купувати, це не товар першої необхідності. А якщо возять - значить купують. Що не так?

Це з Каліфорнії. Вже не першу зиму привозять.

Норм ціна. По 2000 грн за 100 грамів чорних риб'ячих ягід вас не лякає?

До речі, в онлайн-магазинах України за 100 г черешні просять від 99 гривень.