Український супермаркет здивував цінами на черешню: всього 1499 гривень

В українському супермаркеті продають імпортну черешню за космічною ціною. Природно, зараз не сезон, але багато українців ошелешені такою вартістю ягід.
Фотографію цінника в одному з магазинів опублікували в Telegram-каналі Подслушано Одеса.
У пості не повідомляється, в якому саме місті помітили "золоті" ягоди, але їх ціна вражає. За кілограм просять 1499 гривень.
"Кому Черешеньки з Сільпо?"- написали під фото.
У коментарях люди справедливо відзначили, що на кожен товар є свій покупець.
До речі, в онлайн-магазинах України за 100 г черешні просять від 99 гривень.
Як ми раніше писали, ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня.