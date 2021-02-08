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Украинский супермаркет попал в скандал: развлекал покупателей измученным животным

Автор: Людмила Жукова

В супермаркете Харькова "РОСТ" клиентов решили развлекать с помощью животного на поводке. Так магазин в сотрудничестве с контактным зоопарком решил привлечь к себе внимание посетителей. Но получилось наоборот.

Об этом сообщили на странице UA Animals в Facebook.

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В супермаркете посадили на поводок маленького измученного львенка и предлагали фотографироваться всем желающим.

"Очередное дно пробито. Считаем, что это садизм и ужасная безвкусица. Готовим от ОО заявление в полицию и экоинспекцию", - сообщили авторы поста на странице в соцсети.

В харьковском супермаркете клиентов развлекали измученным животным (фото: facebook.com/UAnimals.official)

В комментариях из-за действий супермаркета поднялся настоящий скандал.

  • Бідна нещасна тваринка. Вона має жити на волі, а не піддаватися знущанню.Такий жах тільки на Україні. Нема такого жахіття в ніякій цивілізованій державі. Ганьба.
  • Видимо, не слышали историй про животных, которых это все задолбало.
  • Когда наше государство станет цивилизованным? Когда уже наши люди станут умными, цивилизованными людьми, а не дикарями? А почему не посадили на цепь ребенка и не водили по магазину? Смешно же было-бы и интересно! Давайте.. Люди, поумнейте уже!!
  • Який жах, душевний сум - по відношенню до братів найменших! Організатори і решта,що цяцькаються з тваринами в неволі - істоти. Країна, яка погано відноситься до тварин завжди буде злочинною і убогою. Лев Толстой.
  • Якісь хворі на голову, як мінімум - це небезпечно, не кажучи вже про стрес для тварин.

Напомним, что в зоопарке под Черниговом тигр загрыз мужчину.

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