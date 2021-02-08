Украинский супермаркет попал в скандал: развлекал покупателей измученным животным

В супермаркете Харькова "РОСТ" клиентов решили развлекать с помощью животного на поводке. Так магазин в сотрудничестве с контактным зоопарком решил привлечь к себе внимание посетителей. Но получилось наоборот.
Об этом сообщили на странице UA Animals в Facebook.
В супермаркете посадили на поводок маленького измученного львенка и предлагали фотографироваться всем желающим.
"Очередное дно пробито. Считаем, что это садизм и ужасная безвкусица. Готовим от ОО заявление в полицию и экоинспекцию", - сообщили авторы поста на странице в соцсети.
В комментариях из-за действий супермаркета поднялся настоящий скандал.
Напомним, что в зоопарке под Черниговом тигр загрыз мужчину.