Український супермаркет потрапив у скандал: розважав покупців змученою твариною

В супермаркеті Харкова "РОСТ" клієнтів вирішили розважати за допомогою тварини на повідку. Так магазин у співпраці з контактним зоопарком вирішив привернути до себе увагу відвідувачів. Але вийшло навпаки.
Про це повідомили на сторінці UA Animals Facebook.
В супермаркеті посадили на поводок маленького змученого левеня і пропонували фотографуватися всім бажаючим.
"Чергове дно пробито. Вважаємо, що це садизм і жахливий несмак. Готуємо від ОО заяву в поліцію й екоінспекцію", - повідомили автори поста на сторінці в соцмережі.
В коментарях через дії супермаркету зчинився справжній скандал.
Нагадаємо, що в зоопарку під Черніговом тигр загриз чоловіка.