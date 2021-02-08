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Український супермаркет потрапив у скандал: розважав покупців змученою твариною

Автор: Людмила Жукова

В супермаркеті Харкова "РОСТ" клієнтів вирішили розважати за допомогою тварини на повідку. Так магазин у співпраці з контактним зоопарком вирішив привернути до себе увагу відвідувачів. Але вийшло навпаки.

Про це повідомили на сторінці UA Animals Facebook.

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В супермаркеті посадили на поводок маленького змученого левеня і пропонували фотографуватися всім бажаючим.

"Чергове дно пробито. Вважаємо, що це садизм і жахливий несмак. Готуємо від ОО заяву в поліцію й екоінспекцію", - повідомили автори поста на сторінці в соцмережі.

У харківському супермаркеті клієнтів розважали змученою твариною(фото: facebook.com/UAnimals.official)

В коментарях через дії супермаркету зчинився справжній скандал.

  • Бідна нещасна тваринка. Вона має жити на волі, а не піддаватися знущанню.Такий жах тільки на Україні. Нема такого жахіття в ніякій цивілізованій державі. Ганьба.
  • Мабуть, не чули історій про тварин, яких це все задовбали.
  • Коли наша держава стане цивілізованим? Коли вже наші люди стануть розумними, цивілізованими людьми, а не дикунами? А чому не посадили на ланцюг дитини і не водили по магазину? Смішно ж було б і цікаво! Давайте.. Люди, схаменіться вже!!
  • Який жах, душевний сум - стосовно братів найменших! Організатори й решта, що цяцькаються з тваринами у неволі - істоти. Країна, яка погано відноситься до тварин завжди буде злочинною та убогою. Лев Толстой.
  • Якісь хворі на голову, як мінімум - це небезпечно, не кажучи вже про стрес для тварин.

Нагадаємо, що в зоопарку під Черніговом тигр загриз чоловіка.

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