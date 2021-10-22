UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский студент выплатит университету более 100 тысяч: вернет стипендию и заплатит за обучение

Автор: Тетяна Самарук

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского у своего бывшего студента отсудил 128, 5 тыс. грн компенсации за обучение. Все из-за того что парень не отработал три года по направлению.

Об этом говорится в решении Млиновского районного суда Ровенской области.

Почему студент должен вернуть деньги

Так, студента из Ровенской области в 2009 году зачислили на государственную форму обучения в медицинский университет в Тернополе. Впоследствии после учебы он получил направление на работу по месту жительства его родителей.

Поэтому в 2015 году его отправили на работу в Демидовскую центральную районную больницу на должность врача-анестезиолога. Однако, через некоторое время парня назначили на должность врача-анестезиолога палаты интенсивной терапии этой же больницы. Однако он в 2017 году уволился с согласия двух сторон.

Поэтому из-за этого Тернопольский медуниверситет подал иск и считает, что бывший студент нарушил условия договора и не проработал три года в государственном учреждении здравоохранения.

В медуниверситете рассказали, что обучение студента на государственной форме они оценили в 80 088 грн и стипендии он получил на 48 441 грн. Поэтому его требуют вернуть 128 529 грн.

Парень в суд не пришел, а его защитник пояснил, что ответчик не признает исковых требований, поскольку, по его мнению, для этого не существует законных оснований.

Однако, Млиновский районный суд удовлетворил ходатайство медуниверситета и взыскал со студента 128,5 тыс. грн за обучение.

Ранее мы сообщали, что в украинском университете на учителя физики учится один студент.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске пара первокурсников занялась сексом прямо во время лекции.

Читайте РБК-Украина в Google News
студенты