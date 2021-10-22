Український студент виплатить університету понад 100 тисяч: поверне стипендію та заплатить за навчання

Чому студент повинен повернути гроші

Так, студента з Рівненської області у 2009 році зарахували на державну форму навчання в медичний університет у Тернополі. Згодом після навчання він отримав направлення на роботу за місцем проживання його батьків.

Тому у 2015 році його відправили на роботу в Демидівську центральну районну лікарню на посаду лікаря-анестезіолога. Однак, через деякий час хлопця призначили на посаду лікаря-анестезіолога палати інтенсивної терапії цієї ж лікарні. Проте він у 2017 році звільнився за згодою двох сторін.

Тому через це Тернопільський медуніверситет подав позов та вважає, що колишній студент порушив умови договору та не пропрацював три роки в державній установі охорони здоров`я.

В медуніверситеті розповіли, що навчання студента на державній формі вони оцінили у 80 088 грн та стипендії він отримав на 48 441 грн. Тому його вимагають повернути 128 529 грн.

Хлопець у суд не прийшов, а його захисник пояснив, що відповідач не визнає позовних вимог, оскільки, на його думку, для цього не існує законних підстав.

Однак, Млинівський районний суд задовольнив клопотання медуніверситету та стягнув зі студента 128,5 тис. грн за навчання.