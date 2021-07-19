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Украинский спортсмен установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: в это трудно поверить!

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Понедельник 19 июля 2021 11:25
Украинский спортсмен установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: в это трудно поверить! Фото: Андрей Ткачук установил рекорд в 30-градусную жару (altrarunning.in.ua)
Автор: Людмила Жукова

Украинец Андрей Ткачук установил невероятный рекорд. Он бежал без остановки 48 часов в 30-градусную жару. Соревнования проходили в Виннице. Бегуну удалось пробежать 435 км 446 метров и установить Национальный рекорд

Об этом достижении сообщили на странице Ногибоги в Facebook.

До этого рекорд принадлежал Яносу Куросу. В 1996 году он пробежал 473 километра.

Прошлый рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Андрею - он пробежал 370 км. А всего неделю назад он выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км (8:48:23).

Украинский спортсмен установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: в это трудно поверить!Андрей Ткачук установил рекорд в беге на 48 часов (фото: facebook.com/nogibogicomua)

В комментариях подписчики восхитились силой и волей бегуна.

  • Нереальна ментальна стійкість! Респект і уважуха.
  • Не вкладається в голові! Понад людські можливості! Хай і далі нас вражає!
  • Моя повага. У це важко повірити!
  • І це при такій жарі!. Знаю, що багато людей зійшли з дистанції. Думаю, при меншій температурі, результат, був би ще крутіший.
  • Очень круто!!! Рад, что удалось чуть-чуть пообщаться с ним, когда они в рамках проекта ''Сталевий гарт'' пробегали через Кременчуг.

Как мы ранее сообщали, 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса за игру в теннис.

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