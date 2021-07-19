Украинский спортсмен установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: в это трудно поверить!
Украинец Андрей Ткачук установил невероятный рекорд. Он бежал без остановки 48 часов в 30-градусную жару. Соревнования проходили в Виннице. Бегуну удалось пробежать 435 км 446 метров и установить Национальный рекорд
Об этом достижении сообщили на странице Ногибоги в Facebook.
До этого рекорд принадлежал Яносу Куросу. В 1996 году он пробежал 473 километра.
Прошлый рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Андрею - он пробежал 370 км. А всего неделю назад он выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км (8:48:23).
Андрей Ткачук установил рекорд в беге на 48 часов (фото: facebook.com/nogibogicomua)
В комментариях подписчики восхитились силой и волей бегуна.
- Нереальна ментальна стійкість! Респект і уважуха.
- Не вкладається в голові! Понад людські можливості! Хай і далі нас вражає!
- Моя повага. У це важко повірити!
- І це при такій жарі!. Знаю, що багато людей зійшли з дистанції. Думаю, при меншій температурі, результат, був би ще крутіший.
- Очень круто!!! Рад, что удалось чуть-чуть пообщаться с ним, когда они в рамках проекта ''Сталевий гарт'' пробегали через Кременчуг.
Как мы ранее сообщали, 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса за игру в теннис.