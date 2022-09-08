Украинский спортсмен пробежал 250 километров, чтобы собрать деньги для ВСУ: преодолевал путь даже в ливень

Спортсмен из Прикарпатья Николай Таран пробежал ультрамарафон на 250 км, чтобы собрать деньги на автобус для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает "Українська правда. Життя".
В частности, на такую дистанцию мужчина потратил 22 часа.
За время забега мужчине удалось собрать 15 тыс. грн и 250 долларов из необходимых 3 тыс. долларов. Отмечается, что спортсмен и дальше планирует продолжать зарабатывать средства для армии.
Стартовал спортсмен в селе Небылов Ивано-Франковской области, а финишировал в Черновцах.
Он рассказал, что позаимствовал идею такого ультрамарафона из исландского соревнования Ice&Fire 250 km. Таран должен был принимать в них участие, но не смог из-за войны.
Также в один из дней марафонец пробежал целых 70 км, а в финале ультрамарафону - только 17. В последний день ему пришлось преодолевать дистанцию под проливным дождем.
Ранее спортсмен участвовал в марафонах, собирая благотворительные взносы для уличных животных. Он стал первым украинцем, который дважды пробежал 73 км в Норвегии.
"17 сентября, если Министерство спорта разрешит выезд на семь дней, я буду представлять Украину в третий раз на соревнованиях в Осло. Если я смогу поехать и одержать победу, весь мой призовой фонд пойдет для ВСУ", - сказал Таран.
Украинский спортсмен пробежал 250 км, чтобы собрать средства для ВСУ (suspilne.media)
Ранее мы сообщали, что украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.
Также мы писали, что в центре Киева пытались ограбить детей, которые собирали деньги для ВСУ.