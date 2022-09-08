Украинский спортсмен пробежал 250 километров, чтобы собрать деньги для ВСУ: преодолевал путь даже в ливень

В частности, на такую дистанцию мужчина потратил 22 часа.

За время забега мужчине удалось собрать 15 тыс. грн и 250 долларов из необходимых 3 тыс. долларов. Отмечается, что спортсмен и дальше планирует продолжать зарабатывать средства для армии.

Стартовал спортсмен в селе Небылов Ивано-Франковской области, а финишировал в Черновцах.

Украинский спортсмен пробежал 250 км, чтобы собрать средства для ВСУ (suspilne.media)

Он рассказал, что позаимствовал идею такого ультрамарафона из исландского соревнования Ice&Fire 250 km. Таран должен был принимать в них участие, но не смог из-за войны.

Также в один из дней марафонец пробежал целых 70 км, а в финале ультрамарафону - только 17. В последний день ему пришлось преодолевать дистанцию под проливным дождем.

Ранее спортсмен участвовал в марафонах, собирая благотворительные взносы для уличных животных. Он стал первым украинцем, который дважды пробежал 73 км в Норвегии.

"17 сентября, если Министерство спорта разрешит выезд на семь дней, я буду представлять Украину в третий раз на соревнованиях в Осло. Если я смогу поехать и одержать победу, весь мой призовой фонд пойдет для ВСУ", - сказал Таран.

Украинский спортсмен пробежал 250 км, чтобы собрать средства для ВСУ (suspilne.media)