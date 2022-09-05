В центре Киева пытались ограбить детей, которые собирали деньги для ВСУ

"Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а после решил проследить за ними", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

По его словам, подойдя к 12-летней девочке, нападавший пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны средства.

Однако это заметили прохожие и быстро остановили злоумышленника и передали правоохранителям, которых к тому моменту уже успели вызвать.

Правонарушитель задержан.