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В центре Киева пытались ограбить детей, которые собирали деньги для ВСУ

Фото: в центре Киева пытались ограбить детей, собиравших деньги для ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Киева прохожие помогли задержать незнакомца, пытавшегося ограбить 12-летнюю девочку, в рюкзаке которой лежали собранные деньги для ВСУ. Дети играли на музыкальных инструментах на Крещатике, собирая пожертвования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Дети на улице Крещатик играли на музыкальных инструментах и собирали средства в поддержку ВСУ. Их заметил мужчина, а после решил проследить за ними", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

По его словам, подойдя к 12-летней девочке, нападавший пытался сорвать с плеча рюкзак, в котором были собраны средства.

Однако это заметили прохожие и быстро остановили злоумышленника и передали правоохранителям, которых к тому моменту уже успели вызвать.

Правонарушитель задержан.

Как сообщалось, житель Киева присвоил бронежилеты, рации и медицинские средства для ВСУ и перепродал другим волонтерам. Позже злоумышленник был задержан и признал свою вину.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве обнаружили псевдоволонтера. Собранные средства мужчина тратил не на ВСУ, а на собственные нужды.

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Киев