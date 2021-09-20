Украинский спортсмен отказался давать интервью российскому ТВ на чемпионате Европы: "подадут в другом соусе"

Волейболист отметил в ответ на вопросы о спорте вне политики, что политика есть практически везде. А давать российским журналистам интервью небезопасно, так как его слова могут быть поданы совсем иначе.

"Политика есть всегда. Везде. У меня хотел взять интервью российский канал, но я отказался. Мне кажется, что ни скажи сейчас, на российском телевидении слова подадут в другом соусе", - считает Дмитрий Теременко.

Он выразил сожаление о том, что два волейболиста сборной Украины играют сейчас в чемпионате Европы.

"Да, ребята играют. Всем нужно кормить семьи. К сожалению, в Украине далеко не все команды обеспеченные. Не те зарплаты, чтобы содержать семью", - объяснил волейболист.

Он добавил, что в сборной Украины волейболисты играют бесплатно и перед Евро 2021 им не обещали никаких бонусов.

"Как федерация считает, мы выступили успешно или нет? Мы выполнили задачу-минимум. Выплатят ли что-то, я не знаю. Пока мы ничего не получали", - подчеркнул Теременко.