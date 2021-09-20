Український спортсмен відмовився давати інтерв'ю російському ТБ на чемпіонаті Європи: "подадуть в іншому соусі"

Волейболіст зазначив у відповідь на питання про спорт поза політикою, що політика є практично скрізь. А давати російським журналістам інтерв'ю небезпечно, через те, що його слова можуть бути подані зовсім інакше.

"Політика є завжди. Скрізь. У мене хотів взяти інтерв'ю російський канал, але я відмовився. Мені здається, що не скажи зараз, на російському телебаченні слова подадуть в іншому соусі", - вважає Дмитро Теременко.

Він висловив жаль про те, що два волейболісти збірної України грають зараз в чемпіонаті Європи.

"Так, хлопці грають. Всім потрібно годувати сім'ї. На жаль, в Україні далеко не всі команди забезпечені. Не ті зарплати, щоб утримувати сім'ю", - пояснив волейболіст.

Він додав, що в збірній України волейболісти грають безкоштовно і перед Євро 2021 їм не обіцяли ніяких бонусів.

"Як федерація вважає, ми виступили успішно чи ні? Ми виконали завдання-мінімум. Чи виплатять щось, я не знаю. Поки ми нічого не отримували", - підкреслив Теременко.