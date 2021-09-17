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"Я напрягаюсь, когда слушаю русский": Данилов заставил журналиста говорить на украинском (видео)

Новина українською →
Пятница 17 сентября 2021 23:05
"Я напрягаюсь, когда слушаю русский": Данилов заставил журналиста говорить на украинском (видео) Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, в общении с журналистами отказался отвечать представителю СМИ на вопрос, высказанный на русском языке, и тому пришлось перейти на украинский.

Соответствующее видео с брифинга 17 сентября уже разлетелось в сети.

Ласковую украинизацию секретарь СНБО устроил журналисту издания "Вести", когда тот начал было задавать вопрос о выделяемых средствах из бюджета на нужды ведомства.

Но буквально через несколько слов Данилов начал вводить коррективы в такую речь.

"Давайте еще раз... не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте", - попросил секретарь СНБО.

Когда же журналист поинтересовался, стоит ли ему перейти на украинский, Данилов ответил, что "даже и не знает".

"Я напрягаюсь, когда слушаю русский... Ну так уж случилось", - отметил он.

При этом представитель медиа стал оправдываться за вопрос на русском и почему-то вспомнил, что Данилов является уроженцем Луганска, и поэтому, мол, и так нормально.

"Ну, послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Уже придумали себе такую ​​чушь и сейчас ее несете почему-то по миру. Количество патриотов, которые были и есть в Луганске, может, не меньше, чем во Львове", - отреагировал на это Данилов.

Видео: Алексей Данилов заставил журналиста говорить на украинском языке и объяснил свое отношение к русскому

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Данилов предложил перевести украинское правописание на латиницу.

Напомним также, перед этим Алексей Данилов высказывал мнение, что английский язык должен стать вторым в Украине, поскольку это вопрос выживания в русскоязычном мире.

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Алексей Данилов
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