UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца: трогательное видео

Автор: Тетяна Самарук

В Киевской области спасатель с огромным букетом роз на пожарной машине сделал предложение своей любимой.

Об этом сообщает ТСН.

Так, пожарного, который придумал необычное признание, зовут Дмитрий.

Он рассказывает, что неделю обдумывал как романтично сделать предложение девушке. С ней он знаком всего три месяца, однако за это время понял, что это его судьба.

В частности, во время свидания с девушкой он ей сказал, что нужно срочно ехать на работу. Однако, уже через некоторое время вернулся на пожарной машине и с огромным букетом роз и кольцом.

Девушка была в восторге от предложения и сказала "Да".

Ранее мы сообщали, что офицер в Киеве сделал предложение любимой прямо на Крещатике.

Читайте РБК-Украина в Google News
признание