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Український рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення: зворушливе відео

Автор: Тетяна Самарук

У Київській області рятувальник із величезним букетом троянд на пожежній машині освідчився своїй коханій.

Про це повідомляє ТСН.

Так, пожежника, який вигадав незвичайне освідчення, звати Дмитро.

Він розповідає, що тиждень обдумував як романтично зробити пропозицію дівчині. З нею він знайомий всього три місяці, однак за цей час зрозумів, що це його доля.

Зокрема, під час побачення з дівчиною він їй сказав, що потрібно терміново їхати на роботу. Однак, вже за деякий час повернувся на пожежній машині та з величезним букетом троянд та каблучкою.

Дівчина була в захваті від пропозиції та сказала "Так".

Раніше ми повідомляли, що офіцер у Києві освідчився коханій прямо на Хрещатику.

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