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Український рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення: зворушливе відео

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Київська область, Вівторок 30 листопада 2021 15:38
Український рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення: зворушливе відео Пожежник освідчився коханій у Київській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області рятувальник із величезним букетом троянд на пожежній машині освідчився своїй коханій.

Про це повідомляє ТСН.

Так, пожежника, який вигадав незвичайне освідчення, звати Дмитро.

Він розповідає, що тиждень обдумував як романтично зробити пропозицію дівчині. З нею він знайомий всього три місяці, однак за цей час зрозумів, що це його доля.

Зокрема, під час побачення з дівчиною він їй сказав, що потрібно терміново їхати на роботу. Однак, вже за деякий час повернувся на пожежній машині та з величезним букетом троянд та каблучкою.

Дівчина була в захваті від пропозиції та сказала "Так".

Раніше ми повідомляли, що офіцер у Києві освідчився коханій прямо на Хрещатику.

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