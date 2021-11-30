Український рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення: зворушливе відео

Так, пожежника, який вигадав незвичайне освідчення, звати Дмитро.

Він розповідає, що тиждень обдумував як романтично зробити пропозицію дівчині. З нею він знайомий всього три місяці, однак за цей час зрозумів, що це його доля.

Зокрема, під час побачення з дівчиною він їй сказав, що потрібно терміново їхати на роботу. Однак, вже за деякий час повернувся на пожежній машині та з величезним букетом троянд та каблучкою.

Дівчина була в захваті від пропозиції та сказала "Так".