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Украинский солдат спасает бездомных животных и уже стал звездой в западных СМИ (видео)

Украинский боец спасает на войне животных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский солдат спасает бездомных животных в раздираемой войной стране и растапливает сердца людей в TikTok.

Об этом воине сообщает The Mirror.

Ролик, опубликованный в TikTok Ярославом Луцишиным, показывает кучу щенков, кошку и ее новорожденных котят, а другой показывает, как уже выращенные кошки и собаки делят миску с едой вместе.

Ярослав Луцишин (фото: facebook.com/yazzik)

О чем публикует видео военный

Украинский военный ведет блог с видео о трех щенках, защищающих кошку и новорожденных котят.

Ярослав мило разговаривает с щенками и гладит их, пытаясь завоевать их доверие.

"Вот такие дела бывают на свете. Лежит кошка, три щенка и много новорожденных маленьких котят. И песики их охраняют, рычат. Мои маленькие, кто рычит. Покажи котят", - подписал ролик военный.

Видео было просмотрен 4,2 миллиона раз и набрало 723 тысячи лайков.

Ярослав Луцишин спасает животных (Скриншот The Mirror)

В продолжение Ярослав записал серию видео, где показал, как животные уживаются друг с другом и военными.

В одном из роликов молодой человек играет со щенятами, после чего к нему подходит мать-кошка, на заднем плане гуляет коза.

Спасаясь от войны, многие люди забрали с собой своих питомцев.

Но некоторые не смогли, и сотни, если не тысячи домашних животных в Украине остались брошенными из-за протокола о некоммерческом ввозе домашних животных в ЕС.

Как мы ранее писали, под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.

Напомним, ранее мы рассказывали трогательную историю собаки Ады, которую спас военный хирург.

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