Клопотенко рассекретил, сколько тратит ежемесячно: суммы впечатляют (видео)

Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко признался, сколько денег тратит в месяц. Наибольшую сумму он отдает за аренду просторной квартиры в Киеве.

Евгений Клопотенко после победы на реалити-шоу "МастерШеф" стал одним из самых известных украинских кулинаров. Так, свое состояние знаменитость не рассекречивает, но о расходах говорит смело.

Как рассказал эксперт, в месяц с арендой квартиры, площадью 48 квадратных метров, ему нужно от 55 до 60 тысяч гривен.

На продукты за неделю он тратит 5-6 тысяч гривен. По его словам, дорогие продукты он не покупает, и еда у него портится редко. Однако, когда это все же случается, он знает, как их использовать, чтобы не выбрасывать.

Фото: сколько денег тратит Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenk)

"Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, я смотрю на то, что мне нравится. Если ко мне говорит петрушка, спаржа или рыба – я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен, и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен. И кто экономит?"– говорит Клопотенко.