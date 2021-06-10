ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Клопотенко рассекретил, сколько тратит ежемесячно: суммы впечатляют (видео)

Новина українською →
Четверг 10 июня 2021 19:15
Клопотенко рассекретил, сколько тратит ежемесячно: суммы впечатляют (видео) Фото: Клопотенко назвал бешеную сумму, которую тратит ежемесячно (instagram.com/klopotenko)
Автор: Тетяна Самарук

Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко признался, сколько денег тратит в месяц. Наибольшую сумму он отдает за аренду просторной квартиры в Киеве.

Об этом он сообщил в программе "Утро в большом городе".

Евгений Клопотенко после победы на реалити-шоу "МастерШеф" стал одним из самых известных украинских кулинаров. Так, свое состояние знаменитость не рассекречивает, но о расходах говорит смело.

Как рассказал эксперт, в месяц с арендой квартиры, площадью 48 квадратных метров, ему нужно от 55 до 60 тысяч гривен.

На продукты за неделю он тратит 5-6 тысяч гривен. По его словам, дорогие продукты он не покупает, и еда у него портится редко. Однако, когда это все же случается, он знает, как их использовать, чтобы не выбрасывать.

Клопотенко рассекретил, сколько тратит ежемесячно: суммы впечатляют (видео)Фото: сколько денег тратит Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenk)

"Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, я смотрю на то, что мне нравится. Если ко мне говорит петрушка, спаржа или рыба – я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен, и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен. И кто экономит?"– говорит Клопотенко.

Ранее мы сообщали что Клопотенко поделился секретом приготовления сочных чебуреков без фритюра.

Также Украинский кулинар раскрыл секрет идеальной цветной капусты, обжаренной в кляре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Персоны Евгений Клопотенко
LITE
Грозовые дожди с градом и шквалы: в Украине разгуляется непогода
Грозовые дожди с градом и шквалы: в Украине разгуляется непогода