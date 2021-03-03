ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Учения на "Мрии". Спасатели провели "эвакуацию" на самом большом в мире самолете

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 17:22
Учения на "Мрии". Спасатели провели "эвакуацию" на самом большом в мире самолете Фото: учения на "Мрии" (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В среду, 3 марта, в Киеве спасатели вместе с представителями службы летного состава провели совместные учения на самолете АН 225 "Мрия". В частности, отрабатывались действий по изучению особенностей ликвидации чрезвычайной ситуации на воздушных судах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что теоретические и практические занятия были разделены на несколько этапов.

Во время первого этапа спасатели проводили осмотр самолета.

"Спасателям рассказали и показали особенности конструкции самолета АН 225 "Мрия", аварийные люки и выходы, места расположения первичных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Во время второго этапа спасатели отработали экстренную эвакуацию бортинженеров с помощью надувного трапа через аварийные люки самолета, а также эвакуацию летного экипажа через запасные эвакуационные выходы непосредственно из кабины самолета.

"Также с помощью пожарной выдвижной лестницы было отработано один из способов открывания самолета извне в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Фото: учения на "Мрии" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ранее сообщалось, что украинское правительство планировало предложить компаниям-разработчикам вакцины услуги самолета "Мрия". Кабмин рассчитывает, что это позволит ускорить получение вакцины Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество эвакуация Мрия ГСЧС
NEWS
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье
Кулеба отреагировал на высказывание премьера Словакии о Закарпатье
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК