В "Укроборонпроме" рассказали, можно ли достроить второй самолет "Мрия"

Фото: Игорь Фоменко (РБК-Украина)

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что второй образец самого большого самолета в мире "Мрия", который стоит на заводе "Антонов", можно достроить. Однако его нужно полностью перепроектировать.

Об этом Игорь Фоменко сообщил в интервью РБК-Украина.

По его словам, у самолета "Мрия" все технологические решения 80-х годов и на его перепроектирование нужно очень много средств.

"Если такая задача будет поставлена, то я уверен, что "Антонов" в состоянии его выполнить, но давайте вспомним, что СССР строил этот самолет с одной целью - перевозки "Буранов" - и тогда деньги и сроки окупаемости не учитывались. Поэтому, скорее всего, это уже музейный экспонат. Он даже не имеет цельной формы", - сказал Фоменко.

Напомним, в конце августа со стапелей государственного авиастроительного предприятия "Антонов" сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178. Это первый самолет без российских деталей.

Также РБК-Украина писало, что "Укроборонпром" в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий.