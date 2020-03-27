Украинский самолет-гигант улучшили: видео взлета легендарной "Мрии"

Самолет "Мрия" (Фото: facebook.com/antonov.company)

Самый большой самолет в мире Ан-225 после модернизации совершил первый взлет

Украинский самолет "Мрия" (Ан-225) разработки конструкторского бюро "Антонов" после модернизации впервые выполнил испытательные полеты.

На самый большой транспортный самолет в мире, который способен взять на борт до 250 тонн груза, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства.

После улучшения воздушный грузовик-рекордсмен успешно "обкатали" в небе.

На странице компании "Антонов" в Facebook был опубликован ролик со взлетом Ан-225.

Видео: Самолет "Мрия" впервые после модернизации совершил взлет

Пользователи сети восхищаются кадрами, а некоторые случайные свидетели делятся своими впечатлениями и отмечают, что смогли оценить первый взлет и заход на посадку после модернизации даже в Буче под Киевом.

Фото: скрин комментариев facebook.com/antonov.company

Украинский авиалайнер "Мрия" является самым большим и самым мощным грузовым самолетом в мире. Первый полет Ан-225 был совершен 21 декабря 1988 года с заводского аэродрома в Святошино. Главный конструктор - Виктор Толмачов.

Самолет "Мрия" создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Предполагалось также использовать Ан-225 как летающий космодром в многократной авиационно-космической транспортной системе (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.

В любую точку мира "Мрия" может доставить сверхтяжелый и сверхгабаритных грузов как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

Основные характеристики самолета "Мрия" (Ан-225)

Длина - 84 м

Высота - 18,2 м

Размах крыла - 88,4 м

Площадь крыла - 905 кв.м

Крейсерская скорость - 800 км/ч

Практическая дальность - 15400 км

Практическая высота полета - 9000 м

В 1989 году "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте и грузоподъемности. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла АН-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

Напомним, что ранее эксперт, командир-инструктор и бывший летчик-испытатель рассказал Styler, почему новый американский самолет-гигант Stratolaunch Model 351 не станет конкурентом легендарному украинскому Ан-225 "Мрия".