Наша "Мрия" взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии (видео)

АН-225 прокатился над оживленным автобаном
Украинский гигант "Мрия" разработки конструкторского бюро Антонова взорвал сеть, проехавшись по мосту над автострадой в Германии. В Twitter появился впечатляющий видеоролик.
На записи видно, как АН-225, медленно движется по дороге, заезжая на мост, и продолжает степенное движение над оживленной автострадой.
Известно, что ролик снят неподалеку от немецкого города Лейпциг. В сети ролик появился в паблике Aviationdailyy.
(Too much distraction) Antonov An-225— Aviationdailyالطيران يوميآ (@Aviationdailyy) October 17, 2019
aviation world pic.twitter.com/xB29D7ULC4
Самолет "Мрия" поразил жителей Германии (видео: twitter.com/Aviationdailyy)
К слову, в ноябре 2004 Международная авиационная федерация внесла АН-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.
Пользователи оставляют множество комментариев под видео.