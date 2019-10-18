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Наша "Мрия" взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии (видео)

STYLERЖизнь    18.10.2019 - 18:53
Наша "Мрия" взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии (видео)
Самолет "Мрия" поразил жителей Германии (фото: РБК-Украина)

АН-225 прокатился над оживленным автобаном

Украинский гигант "Мрия" разработки конструкторского бюро Антонова взорвал сеть, проехавшись по мосту над автострадой в Германии. В Twitter появился впечатляющий видеоролик.

На записи видно, как АН-225, медленно движется по дороге, заезжая на мост, и продолжает степенное движение над оживленной автострадой.

Известно, что ролик снят неподалеку от немецкого города Лейпциг. В сети ролик появился в паблике Aviationdailyy.

Самолет "Мрия" поразил жителей Германии (видео: twitter.com/Aviationdailyy)

К слову, в ноябре 2004 Международная авиационная федерация внесла АН-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

Пользователи оставляют множество комментариев под видео.

  • Эта вещь безумно гигантская. Я видел его вживую только один раз.
  • Я бы на самом деле остановился, чтобы посмотреть, как Мрия рулит... посреди автобана...
  • Самый романтический самолет в истории.
  • Гигантский.

Наша &quot;Мрия&quot; взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии (видео)

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