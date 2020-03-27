Український літак-гігант покращили: відео зльоту легендарної "Мрії"

Літак "Мрія" (Фото: facebook.com/antonov.company)

Найбільший літак у світі Ан-225 після модернізації здійснив перший зліт

Український літак "Мрія" (Ан-225) розробки конструкторського бюро "Антонов" після модернізації вперше виконав випробувальні польоти.

На найбільший транспортний літак у світі, який здатний взяти на борт до 250 тонн вантажу, була встановлена нова система управління силовою установкою українського виробництва.

Після покращення повітряну вантажівку-рекордсмен успішно "обкатали" в небі.

На сторінці компанії "Антонов" у Facebook був опублікований ролик зі зльотом Ан-225.

Відео: Літак "Мрія" вперше після модернізації здійснив зліт

Користувачі мережі захоплюються кадрами, а деякі випадкові свідки діляться своїми враженнями та зазначають, що змогли оцінити перший зліт і захід на посадку після модернізації навіть у Бучі під Києвом.

Фото: скрін коментарів facebook.com/antonov.company

Український авіалайнер "Мрія" є найбільшим і найпотужнішим вантажним літаком у світі. Перший політ Ан-225 був здійснений 21 грудня 1988 року з заводського аеродрому в Святошино. Головний конструктор - Віктор Толмачов.

Літак "Мрія" створювався для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" та частин ракети-носія "Енергія". Передбачалося також використовувати Ан-225 як літаючий космодром в багаторазової авіаційно-космічної транспортної системі (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем - невеликий космічний "човник" із паливним баком.

У будь-яку точку світу "Мрія" може доставити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

Основні характеристики літака "Мрія" (Ан-225)

Довжина - 84 м

Висота - 18,2 м

Розмах крила - 88,4 м

Площа крила - 905 кв.м

Крейсерська швидкість - 800 км/год

Практична дальність - 15400 км

Практична висота польоту - 9000 м

У 1989 році "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висоті та вантажопідйомності. У листопаді 2004 року Міжнародна авіаційна федерація внесла АН-225 у Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

Нагадаємо, що раніше експерт, командир-інструктор і колишній льотчик-випробувач розповів Styler, чому новий американський літак-гігант Stratolaunch Model 351 не стане конкурентом легендарному українському Ан-225 "Мрія".