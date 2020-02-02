Украинский режиссер получила престижную премию за фильм о войне на Донбассе

Ирина Цилык (фото: facebook.com/ira.tsilyk)

Ирина Цилык получила престижную премию Сандэнс за свой документальный фильм

Ирина Цилык получила премию Сандэнс за свою документальную ленту "Земля голубая, как будто апельсин". Киноэксперты высоко оценили ее фильм и присудили победу за лучшую режиссуру.

В данном фильме показана жизнь многодетной семьи, которая проживает на Донбассе в условиях войны. Главная героиня фильма Анна, у которой четыре ребенка, каждый день выживает в прифронтовой зоне. При этом семья снимает свою жизнь на камеру и делает из этого фильм.

Во время кинофестиваля Сандэнс состоялась мировая премьера ленты Ирины Цилык. О победе Ирина Цилык заявила на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Сандэнс – это национальный американский кинофестиваль независимого кино. Он проводится в США в Парк-Сити. Впервые в украинском кинематографе в конкурсной программе крупнейшего в США фестиваля независимого кино победу одержал наш фильм.

Трейлер фильма "Земля голубая, как будто апельсин" (видео: YouTube)

"Друзья, я не знаю, как все это перелайкать. У нас тут уже глубокая ночь, я танцевала так, что не сразу нашла свои туфли и сумку с паспортом (шучу - легко нашла), меня обнимали десятки или даже сотни знакомых и незнакомых людей со словами "Congratulations! I hoped you win!" (Поздравляю! Я надеялся, что ты победишь, - ред.), я читала ваши добрые слова в фейсбуке и бесконечно улыбалась, но, извините, отвечу чуть позже. Если честно, я так хочу домой уже (сейчас уже летим, ура). Спасибо, я чувствую вашу любовь и вашу поддержку!" – написала Цилык.

Стоит отметить, что Ирина Цилык является также известной поэтессой. Ее стихи читала знаменитая украинская певица Джамала.