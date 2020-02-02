Украинский режиссер получила престижную премию за фильм о войне на Донбассе

Ирина Цилык получила престижную премию Сандэнс за свой документальный фильм
Ирина Цилык получила премию Сандэнс за свою документальную ленту "Земля голубая, как будто апельсин". Киноэксперты высоко оценили ее фильм и присудили победу за лучшую режиссуру.
В данном фильме показана жизнь многодетной семьи, которая проживает на Донбассе в условиях войны. Главная героиня фильма Анна, у которой четыре ребенка, каждый день выживает в прифронтовой зоне. При этом семья снимает свою жизнь на камеру и делает из этого фильм.
Во время кинофестиваля Сандэнс состоялась мировая премьера ленты Ирины Цилык. О победе Ирина Цилык заявила на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
Сандэнс – это национальный американский кинофестиваль независимого кино. Он проводится в США в Парк-Сити. Впервые в украинском кинематографе в конкурсной программе крупнейшего в США фестиваля независимого кино победу одержал наш фильм.
Трейлер фильма "Земля голубая, как будто апельсин" (видео: YouTube)
"Друзья, я не знаю, как все это перелайкать. У нас тут уже глубокая ночь, я танцевала так, что не сразу нашла свои туфли и сумку с паспортом (шучу - легко нашла), меня обнимали десятки или даже сотни знакомых и незнакомых людей со словами "Congratulations! I hoped you win!" (Поздравляю! Я надеялся, что ты победишь, - ред.), я читала ваши добрые слова в фейсбуке и бесконечно улыбалась, но, извините, отвечу чуть позже. Если честно, я так хочу домой уже (сейчас уже летим, ура). Спасибо, я чувствую вашу любовь и вашу поддержку!" – написала Цилык.
Стоит отметить, что Ирина Цилык является также известной поэтессой. Ее стихи читала знаменитая украинская певица Джамала.
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Любі наші ЗАХИСНИКИ та ЗАХИСНИЦІ України! Ми щиро вітаємо вас зі святом! Ми вдячні вам за кожен сонячний день нашого життя. Саме завдяки вам ми відчуваємо впевненість, спокій, велич нашої країни! Нехай скоріше настане мир в Україні і ви скоріше повернетеся додому !Опубліковано Корпорація "Ранок" Неділя, 14 жовтня 2018 р.