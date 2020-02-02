Український режисер отримала престижну премію за фільм про війну на Донбасі

Ірина Цілик (фото: facebook.com/ira.tsilyk)

Ірина Цілик отримала престижну премію Санденс за свій документальний фільм

Ірина Цілик отримала премію Санденс за свою документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". Кіноексперти високо оцінили її фільм і присудили перемогу за кращу режисуру.

В даному фільмі показано життя багатодітної родини, яка мешкає на Донбасі в умовах війни. Головна героїня фільму Анна, в якої чотири дитини, кожен день виживає в прифронтовій зоні. При цьому сім'я знімає своє життя на камеру і робить з цього фільм.

Під час кінофестивалю Санденс відбулася світова прем'єра стрічки Ірини Цілик. Про перемогу Ірина Цілик заявила на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Санденс – це національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Він проводиться в США в Парк-Сіті. Вперше в українському кінематографі в конкурсній програмі найбільшого в США фестивалю незалежного кіно перемогу здобув наш фільм.

Трейлер фільму "Земля блакитна, як ніби апельсин" (відео: YouTube)

"Друзі, я не знаю, як все це перелайкати. У нас тут вже глибока ніч, я танцювала так, що не відразу знайшла свої туфлі і сумку з паспортом (жартую - легко знайшла), мене обіймали десятки або навіть сотні знайомих і незнайомих людей зі словами "Congratulations! I hoped you win!" (Вітаю! Я сподівався, що ти переможеш, - ред.), я читала ваші добрі слова на фейсбуці і нескінченно посміхалася, але, вибачте, відповім трохи пізніше. Якщо чесно, я так хочу додому вже (зараз вже летимо, ура). Спасибі, я відчуваю вашу любов і вашу підтримку!" – написала Цілик.

Варто зазначити, що Ірина Цілик є також відомою поетесою. Її вірші читала знаменита українська співачка Джамала