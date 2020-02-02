Український режисер отримала престижну премію за фільм про війну на Донбасі

Ірина Цілик отримала престижну премію Санденс за свій документальний фільм
Ірина Цілик отримала премію Санденс за свою документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин". Кіноексперти високо оцінили її фільм і присудили перемогу за кращу режисуру.
В даному фільмі показано життя багатодітної родини, яка мешкає на Донбасі в умовах війни. Головна героїня фільму Анна, в якої чотири дитини, кожен день виживає в прифронтовій зоні. При цьому сім'я знімає своє життя на камеру і робить з цього фільм.
Під час кінофестивалю Санденс відбулася світова прем'єра стрічки Ірини Цілик. Про перемогу Ірина Цілик заявила на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот з Facebook
Санденс – це національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Він проводиться в США в Парк-Сіті. Вперше в українському кінематографі в конкурсній програмі найбільшого в США фестивалю незалежного кіно перемогу здобув наш фільм.
Трейлер фільму "Земля блакитна, як ніби апельсин" (відео: YouTube)
"Друзі, я не знаю, як все це перелайкати. У нас тут вже глибока ніч, я танцювала так, що не відразу знайшла свої туфлі і сумку з паспортом (жартую - легко знайшла), мене обіймали десятки або навіть сотні знайомих і незнайомих людей зі словами "Congratulations! I hoped you win!" (Вітаю! Я сподівався, що ти переможеш, - ред.), я читала ваші добрі слова на фейсбуці і нескінченно посміхалася, але, вибачте, відповім трохи пізніше. Якщо чесно, я так хочу додому вже (зараз вже летимо, ура). Спасибі, я відчуваю вашу любов і вашу підтримку!" – написала Цілик.
Варто зазначити, що Ірина Цілик є також відомою поетесою. Її вірші читала знаменита українська співачка Джамала
Джамала читає вірш Ірини Цілик 'Повертайся живим'
Любі наші ЗАХИСНИКИ та ЗАХИСНИЦІ України! Ми щиро вітаємо вас зі святом! Ми вдячні вам за кожен сонячний день нашого життя. Саме завдяки вам ми відчуваємо впевненість, спокій, велич нашої країни! Нехай скоріше настане мир в Україні і ви скоріше повернетеся додому !Опубліковано Корпорація "Ранок" Неділя, 14 жовтня 2018 р.