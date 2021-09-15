Украинский ресторатор рассказала, как клиенты "кидают" заведения: "испанский стыд"
Украинский ресторатор пожаловалась на ситуацию, с которой рискуют столкнуться - и порой таки сталкиваются - администрации кафе и ресторанов, когда заказчики договариваются о проведении банкета, а в итоге просто "кидают" заведение, не приходя на подготовленные для них мероприятия.
О такой проблеме рассказала ресторатор из Ровно Галина Кухтий в своем Facebook.
Она описала как раз такой кейс, который произошел в их заведении.
Так, клиент где-то за неделю до запланированной даты проведения банкета сделал заказ и внес символический задаток (500 гривен), а также согласовал с администрацией все меню. И вот в ресторане принялись готовить праздник.
Кухтий отметила, что работникам ресторана при приготовлении всего необходимого для банкета приходится учитывать массу мелочей и пожеланий, а также "синхронизировать все процессы с другими заказами, что есть в заведении - чтобы каждый гость был доволен".
Когда же все продукты закупили, блюда приготовили, в зале все сервировали, а официанты уже начали выносить холодные блюда... оказалось, что заказчик не пришел, и не отвечал на телефонные звонки.
"Да, мы несем убытки. Но, по-моему, это уже не о деньгах, это - об отношениях. Банкет - это праздник, который мы организуем совместно. Важно доверие, и на нем базируется все!... Мы потеряли гостей, а они потеряли нас. А еще, есть ощущение "испанского стыда" - потому что не понимаю, в чем проблема поднять трубку или, еще лучше и серьезнее, по-человечески: написать сообщение или позвонить и предупредить", - возмущается ресторатор.
Также пани Галина отметила, что сейчас сфера обслуживания уже переходит в формат, когда не только клиент оценивает действия поставщика услуг, но и наоборот.
В комментариях к публикации пользователи сети поддерживают ресторатора и высказывают сожаление, что пришлось столкнуться с такой ситуацией, а также понести, очевидно, весьма приличные убытки. Также высказывается мнение, что теперь в заведении общественного питания будут пересматривать политику приема заказа, в частности - увеличивать сумму внесенного задатка, чтобы подстраховаться от возможных подобных эксцессов.
Фото: скрин комментариев facebook.com/kuhtyy.galina
Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что украинский бизнес, в том числе и заведения общепита, могут вывести из-под карантинных ограничений "желтой" и "красной" зон эпидемической опасности, но для этого необходимо наличие COVID-сертификатов у персонала и клиентов.
Также мы писали о том, что эксперт объяснил украинцам, как проверить качество доставки еды и что делать, если заказ испорчен.