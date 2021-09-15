Українська рестораторка розповіла, як клієнти "кидають" заклади: "іспанський сором"

Українська рестораторка поскаржилася на ситуацію, з якою ризикують зіткнутися - і часом таки стикаються - адміністрації кафе і ресторанів, коли замовники домовляються про проведення банкету, а в підсумку просто "кидають" заклад, не приходячи на підготовлені для них заходи.

Вона описала саме такий кейс, який стався в їхньому закладі.

Так, клієнт десь за тиждень до запланованої дати проведення банкету зробив замовлення та вніс символічний завдаток (500 гривень), а також погодив з адміністрацією все меню. І ось в ресторані почали готувати свято.

Кухтій зазначила, що працівникам ресторану при приготуванні усього необхідного для банкету доводиться враховувати масу дрібниць і побажань, а також "синхронізувати всі процеси з іншими замовленнями, що є в закладі - щоб кожен гість був задоволений".

Коли ж всі продукти закупили, страви приготували, в залі все сервували, а офіціанти вже почали виносити холодні страви... виявилося, що замовник не прийшов, і не відповідав на телефонні дзвінки.

"Так, ми зазнаємо збитків. Та, як на мене, це вже не про гроші, це - про стосунки. Бенкет - це свято, яке ми організовуємо спільно. Важлива довіра і на ній базується усе!... Ми втратили гостей, а вони втратили нас. А ще, маю відчуття "іспанського сорому" - бо не розумію в чому проблема підняти слухавку або, ще краще і серйозніше, по-людськи: написати повідомлення або зателефонувати та попередити", - обурюється рестораторка.

Також пані Галина зазначила, що зараз сфера обслуговування вже переходить у формат, коли не тільки клієнт оцінює дії надавача послуг, але і навпаки.

У коментарях до публікації користувачі мережі підтримують рестораторку і висловлюють жаль, що довелося зіткнутися з такою ситуацією, а також понести, очевидно, досить пристойні збитки. Також висловлюється думка, що тепер в закладі громадського харчування будуть переглядати політику прийому замовлення, зокрема - збільшувати суму внесеного завдатку, щоб підстрахуватися від можливих подібних ексцесів.

Фото: скрін коментарів facebook.com/kuhtyy.galina